Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille çarpıp yaraladığı iddia edilen sürücü tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille çarpıp yaraladığı iddia edilen sürücü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.A.'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.A'nın ifadesinde, Ş.A'ya çarptığını kabul ettiğini fakat arabanın altında sürüklendiğini fark etmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Ağır yaralanan Ş.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay

Osmanyozgatlı Mahallesi'nde, dün, 09 ACF 135 plakalı otomobilin sürücüsünün bir kişiye çarptıktan sonra kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ağır yaralanan Ş.A (42), ambulansla Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kazaya ilişkin inceleme yapan ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücünün E.A. olduğunu tespit etmiş, şüpheliyi Ovaemir Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

E.A'nın, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Ş.A'ya bilerek çarptığı öne sürülmüş, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, görüntülerde, Ş.A'nın otomobilin altında bir süre sürüklendiği görülmüştü.

Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca tutuklandı

Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca tutuklandı

Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca tutuklandı

Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca tutuklandı
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay
Magazin Ezgi Mola Mehmet Ali Erbil Ferdi Kadıoğlu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 18:20:55. #1.12#