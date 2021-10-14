Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille çarpıp yaraladığı iddia edilen sürücü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.A.'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.A'nın ifadesinde, Ş.A'ya çarptığını kabul ettiğini fakat arabanın altında sürüklendiğini fark etmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Ağır yaralanan Ş.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay

Osmanyozgatlı Mahallesi'nde, dün, 09 ACF 135 plakalı otomobilin sürücüsünün bir kişiye çarptıktan sonra kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ağır yaralanan Ş.A (42), ambulansla Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kazaya ilişkin inceleme yapan ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücünün E.A. olduğunu tespit etmiş, şüpheliyi Ovaemir Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

E.A'nın, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Ş.A'ya bilerek çarptığı öne sürülmüş, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, görüntülerde, Ş.A'nın otomobilin altında bir süre sürüklendiği görülmüştü.