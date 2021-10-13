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Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Aydın'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille çarpıp yaraladığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille çarpıp yaraladığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Osmanyozgatlı Mahallesi'nde, 09 ACF 135 plakalı otomobilin sürücüsünün bir kişiye çarptıktan sonra kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ş.A (42), 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme yapan ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücünün E.A. (41) olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, şüpheliyi Ovaemir Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

E.A'nın, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Ş.A'ya bilerek çarptığı öne sürüldü.

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ş.A'nın otomobilin altında bir süre sürüklendiği yer alıyor.

Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı

Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı

Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı

Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı

Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı

Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı

Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı

Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı

Son dakika haber! Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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