Aydın'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi

Aydın'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

AYDIN (AA) - Aydın'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aydın Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Asal Bölge Başkanı Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrencilerin katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title