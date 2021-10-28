Aydın'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi

AYDIN (AA) - Aydın'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aydın Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Asal Bölge Başkanı Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrencilerin katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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