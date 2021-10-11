Aydın'da çalıntı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'da çalıntı otomobille kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Efeler ilçesinde seyir halinde olan 34 DRA 090 plakalı otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden polis, İncirliova polis uygulama noktasında "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu araç, Germencik ilçesinde Alangüllü Köprüsü yakınlarında durdu.

Otomobilden inip kaçmaya çalışan sürücü S.K. (24), polis ekiplerince yakalandı.

Araçta Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilin Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındığı belirlendi.