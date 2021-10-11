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Aydın'da 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Genel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın'da 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Genel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi

Aydın'da Eylül Ayı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da Eylül Ayı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda aylık istatistik çalışmaları ile personelin görüş ve önerileri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca iş genelinde vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, personelin çalışma şartlarının geliştirilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün başkanlığındaki toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Burak Görür ve acil sağlık istasyon sorumluları katılım sağladı. - AYDIN

Aydın'da 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Genel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi

Aydın'da 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Genel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi

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Haber: Aydın'da 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Genel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi - Haberler
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