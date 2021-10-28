Aydın'da 98 kadın, 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı - Haberler
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Aydın'da 98 kadın, 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da 98 kadın, 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı

Aydın'da farklı meslek gruplarından 98 kadın, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla kent meydanında zeybek oynadı.

AYDIN (AA) - Aydın'da farklı meslek gruplarından 98 kadın, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla kent meydanında zeybek oynadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtleri giyen 98 kadın, Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı.

Kadınlar, aynı anda zeybek gösterisi yaptı. Çok sayıda izleyici de ellerinde Türk bayraklarıyla kadınlara destek verdi.

Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Habibe Güler, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe bir ayda hazırlandıklarını aktaran Güler, "Çünkü Cumhuriyet, kadın demektir. Bizler erkeklerimizle birlikte milli mücadelemizde omuz omuza savaştık. O yüzden böyle bir organizasyon yaptık. Bugün de bunu başarıyla gerçekleştirdik. Çok mutluyuz." dedi.

Aydın'da 98 kadın, 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı

Aydın'da 98 kadın, 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı

Aydın'da 98 kadın, 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı

Aydın'da 98 kadın, 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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