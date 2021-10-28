Aydın'da 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Aydın'da 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Denizde mahsur kalan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında, lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Denizin ortasında mahsur kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


- Aydın
Aydın'da 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
Son dakika! ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika! ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

 Aliyev: 'Zengezur Koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek.

Aliyev: "Zengezur Koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek.

 SPD'li Aydan Özoğuz, Alman Federal Meclisi Başkanvekili seçildi

SPD'li Aydan Özoğuz, Alman Federal Meclisi Başkanvekili seçildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title