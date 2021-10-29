Aydın'da 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı - Haberler
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Aydın'da 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

AYDIN (AA) - Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara Belediyenin Kent Orkestrası tarafından konser verildi.

Orkestranın seslendirdiği şarkı ve marşlara vatandaşlar eşlik etti.

Konserin ardından başlayan yürüyüş Egemenlik Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar sürdü.

Öğrenciler tarafından 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşınırken çevredeki vatandaşlar alkışlarla yürüyüşe destek verdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Ali Çankır ve ilçe belediye başkanları da yürüyüşe katıldı.

Aydın'da 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı

Aydın'da 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı

Aydın'da 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı

Aydın'da 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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