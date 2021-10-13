Aydın'da 3.3 şiddetinde deprem

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Germencik Çarıklar olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 1.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Germencik'te ve çevre yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - AYDIN

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