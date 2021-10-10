Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Marankoz'un kullandığı 48 V 6421 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Ömerbeyli mevkisinde İbrahim Kıroğlu (51) yönetimindeki 09 AAR 74 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kıroğlu, aynı araçtaki Döndü Kıroğlu (49), Deniz Kıroğlu (23), Hilal Kıroğlu (22) ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Birsel Büyüktoprakçı (52) ve Ayşe Büyüktoprakçı (82) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Birsel Büyüktoprakçı ile Ayşe Büyüktoprakçı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.