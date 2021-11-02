Aydın'da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Aydın'da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam eden Narkotik Polisi bir süredir takip ettiği uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. İlçeye uyuşturucu getiren bir aracı takibe alan ekipler nefes kesen takip sonucu ilçe girişinde 2 aracı yakaladı. 8 ekip ve 20 görevlinin katıldığı operasyonda 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin maddi değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu düşünülüyor. - AYDIN

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