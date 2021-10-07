Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a yapılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun 11 Ekim Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu.

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a yapılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun 11 Ekim Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Aydın'ın en büyük Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdu olan ve 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun 11 Ekim Pazartesi günü hizmete açılacağını belitti. Vali Aksoy paylaşımında, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu 11 Ekim pazartesi günü hizmete açılacaktır. Aydın'a ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor

Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor

Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor

Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Alişan Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Namaz Vakitleri Halil İbrahim Dervişoğlu Ali Koç Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kenan Karaman Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 09:48:26. #1.12#