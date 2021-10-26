Aydın'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Onur Durmuş/İHA)

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