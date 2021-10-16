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Aydın'da, 166 üniversite öğrencisinin geçici barınma ihtiyacı karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın'da, 166 üniversite öğrencisinin geçici barınma ihtiyacı karşılandı

Aydın'da yüz yüze eğitimin başlaması ile Aydın Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile 166 üniversite öğrencisinin geçici barınma ihtiyacı karşılandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da yüz yüze eğitimin başlaması ile Aydın Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile 166 üniversite öğrencisinin geçici barınma ihtiyacı karşılandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitimin başlaması ile ilimiz genelinde üniversite öğrencilerimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleşinceye kadar barınma sorunu yaşamamaları için Valiliğimizce başlatılan uygulamalar kapsamında, Açık Kapı Şube Müdürlüğümüz üzerinden 100 kız ve 66 erkek olmak üzere toplam 166 öğrencimiz kamu misafirhaneleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ait yurtlara yerleştirilmiş; öğrencilerin geçici barınma ihtiyaçları karşılanmıştır. Üniversite öğrencilerimizin sürekli barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Aydın genelinde 2020 yılında 8 bin 018 olan yurt kapasitesi, 2021 yılında 10 bin 410'a çıkartılmıştır. İl genelinde Kuşadası, Nazilli, Sultanhisar ilçelerimizde üniversite öğrencilerimizden yeterli başvuru olmadığı için bazı yurtlarda kapasitelerin doldurulamadığı görülmektedir. Üniversite öğrencilerimizden yurt başvurusu konusunda yoğun talebin olduğu Efeler ilçemizde, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde merkez kız öğrenci yurt kapasitesi, 2021 yılında üniversite yerleşkesinde bulunan Güzelhisar Yurt Müdürlüğüne bağlı 2 bin 392 kapasiteli D Bloğun hizmete girmesiyle birlikte 4 bin 398 olmuştur. 2019-2020 öğretim döneminde Efeler ilçesinde erkek öğrenci yurt kapasitesi 760 iken 2021 yılı erkek öğrenci yurt kapasitesi 1284'e çıkartılmıştır. Böylelikle, Efeler ilçemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilimizde öğrenim görecek kız ve erkek öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 3 bin 638 yatak ilave edilmiştir. İlaveten, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde 1500 yatak kapasiteli ve Koçarlı ilçemizde 500 yatak kapasiteli yurtların inşasının ivedilikle tamamlanması için gerekli çalışmalar devam ettirilmektedir. 2021/2022 öğretim döneminde 7 bin 766 öğrenci yurtlara yerleşmeye hak kazanmıştır. Yedek listelerden yerleşmeyi bekleyen öğrencilerimizin yurtlara yerleştirme işlemleri eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar devam edecektir" denildi. - AYDIN

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