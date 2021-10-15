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Aydın'da öğrenci yurdu yatak kapasitesi 10 bin 410'a yükseldi

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da öğrenci yurdu yatak kapasitesi 10 bin 410'a yükseldi

Aydın Valiliği, kent genelinde geçen yıl 8 bin 18 yataklı olan öğrenci yurdu kapasitesinin 10 bin 410'a çıkarıldığını bildirdi.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın Valiliği, kent genelinde geçen yıl 8 bin 18 yataklı olan öğrenci yurdu kapasitesinin 10 bin 410'a çıkarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için başlatılan çalışmayla, 166 öğrenci geçici olarak kamu misafirhaneleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

Sürekli barınma ihtiyacının karşılanması için ise geçen yıl 8 bin 18 kişi olan yurt kapasitesi bu yıl 10 bin 410 kişiye yükseltildi.

Kuşadası, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerindeki yurtlara yeterli başvuru olmadığı için bazı yurtların kapasiteleri ise doldurulamadı.

Yurt başvurularının yoğun olarak Efeler ilçesinde yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalarla Efeler ilçesinde, kız ve erkek öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 3 bin 638 yatak ilave edildi. Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünde 1500 yataklı, Koçarlı ilçesinde de 500 yatak kapasiteli yurtların inşasının tamamlanması için gerekli çalışmalar devam ediyor. 2021-2022 öğretim döneminde 7 bin 766 öğrenci yurtlara yerleşmeye hak kazanmıştır. Yedek listelerden yerleşmeyi bekleyen öğrencilerimizin yurtlara yerleştirme işlemleri eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar devam edecektir."

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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