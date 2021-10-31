AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE YENİ BİR SICAK YUVA

Ögrencilerin en fazla tercih ettigi sehirlerden biri olan Aydin'daki üniversite ögrencilerine Aydin Büyüksehir Belediyesi tarafindan yeni bir barinma alternatifi olusturuldu. Misafirhanesini ögrencileri için yeniden dizayn eden Büyüksehir Belediyesi, villa tipi bahçeli evlerini kiz ögrencilere açti.

Pandemi sonrasinda ilk defa yüz yüze egitime geçmek için okullarina gelen üniversite ögrencilerinden bir kismi barinma sorunu ile karsilasti. Bu yönde gelen basvurulari degerlendiren Büyüksehir, üniversiteye çok yakin merkezi bir konumda olan misafirhanesini en ince ayrintisina kadar düsünerek ögrenciler için hazirladi.

Ögrencilerin tercihine göre, istedigi süre boyunca kalabilecegi misafirhane; bir evde ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ile tahsis ediliyor. Yatay mimari olarak planlanmis, güvenli, konforlu, ferah ve bahçeli misafirhane, kiz ögrencilerle doldu.

Barinma sorunu çeken ögrenciler için sicak bir yuva olusturmak için proje gelistirdiklerini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu "Ülkemizin gelecegi olan gençlerimizin, en temel hak olan barinma konusunda sikinti yasamasi bizleri derinden üzüyor. Kalici çözümler üretilene kadar, bizler elimizden gelen tüm çabayi gösterecegiz. Üniversiteye yakin olan bir misafirhanemizi kiz ögrencilerimize açtik. Kizlarimizin güvenlikli ve konforlu, sicak bir yuvalari olacak. " dedi.

Büyüksehir misafirhanesine yerlestikten sonra kendini evinde gibi hissettigini belirten ögrenci Reyhan Çereki, "Bir hocam sayesinde burayi buldum. Kendimde bir yurt arama içerisindeydim. Basvuru yaptim, incelendi ve kabul edildi sonrasinda da geldim ve yerlestim. Memnunum, okula ve sehir merkezine yakinligi ile güvenlikli bir yer olmasiyla birlikte baya güzel. Bu sekilde olabilecegi hayalini kurmuyordum, insana bir ev havasi veriyor. Evin disinda rahat bir sekilde kitap okuyabiliyoruz. Burasi bence Aydin'i temsil ediyor. Fotograflarini arkadaslarim ile paylastim ve baya sasirdilar. 'Villada mi kaliyorsun' dediler, hayir 'Büyüksehir Belediyesi'nin yurdunda kaliyorum' dedim. Herkes suanda burada olmak istiyor. Evin içi diger yurtlar gibi degil, içerisi baya modern. Amerikan mutfagi var. Ögrencilere böyle bir yer yapildigi için Özlem Baskanimiza tesekkür ediyorum. " dedi.

Açikta kalan çokça ögrenci olduguna dikkat çeken ögrenci Yasemin Simsek, "Burasi genis ve ferah, kiz ögrenciler için özellikle tasarlanmis. Kadin olmak, barinmak zor, ekonomi zor. Bu sartlar altinda düsündügümüz zaman belediyemizin yapmis oldugu bu çalismayi ben begendim. Açikta kalan ögrenci sayisi çok fazla, barinma ve kira problemi vardi. Tesekkür ediyoruz. " dedi.

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