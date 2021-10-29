AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MUHTEŞEM CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Ülkenin dört bir tarafinda her yil cosku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayrami, Aydin'da Büyüksehir Belediyesi öncülügünde düzenlenen etkinlikler ile kutlandi.

Büyüksehir Belediyesi önünden baslayan, Zafer Meydani, Gazi Bulvari, Hükümet Bulvari, Adnan Menderes Bulvari ile devam eden yürüyüs Atatürk Kent Meydani'nda son buldu.

Cumhuriyet yürüyüsüne Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydin Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydin Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydin Milletvekili Hüseyin Yildiz, CHP önceki dönem Aydin Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP Il Baskani Ali Çankir, ilçe belediye baskanlari ve genci yaslisi binlerce Aydinli katildi. 500 metre uzunlugundaki Türk Bayragi ile gerçeklestirilen Cumhuriyet yürüyüsüne binlerce Aydinli da balkonlarindan ve araçlarindan eslik etti.

Baskan Çerçioglu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayrami'ni en içten duygularimla kutluyorum.

Cumhuriyet degerlerini ve onun insani yücelten degerlerine sonsuza dek sahip çikacaklarini belirten Baskan Çerçioglu, "Geçen 98 yilda çesitli badireler atlatan milletimiz, en kötü zamanlarda bile birlik ve beraberlik içerisinde özellikle her yastan gencimizle Cumhuriyetimize sahip çikmistir. Türkiye'nin çagdas, laik, aydinlik yüzü olan Türk gençligine emanet olarak birakilan Cumhuriyetimize her yastan yurttaslar olarak sahip çikacak ve koruyacagiz. Cumhuriyetimizin kurulusunun 98. yildönümünde Aydinlilarin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayrami'ni en içten duygularimla kutluyorum. Yasasin Cumhuriyet" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet