AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MEVLİD KANDİLİ HAYRI - Haberler
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MEVLİD KANDİLİ HAYRI

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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MEVLİD KANDİLİ HAYRI

Aydin Büyüksehir Belediyesi bu gece kutlanacak Mevlid Kandili sebebiyle Aydin genelinde kurulan bütün pazaryerlerinde hayir gerçeklestirdi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi bu gece kutlanacak Mevlid Kandili sebebiyle Aydin genelinde kurulan bütün pazaryerlerinde hayir gerçeklestirdi.

Vatandaslar Aydin il genelinde gerçeklestirilen hayra yogun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar olusturdu ve duyarliligindan dolayi Baskan Çerçioglu'na tesekkür etti. Baskan Çerçioglu sosyal medya hesabindan yaptigi paylasimda da "Ülkemize ve tüm dünyaya saglik, baris ve huzur getirmesi dilegiyle; Mevlid Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandi.

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Haber: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MEVLİD KANDİLİ HAYRI - Haberler
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