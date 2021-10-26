AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MURSALLI'DA ÇALIŞIYOR

Aydin Büyüksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi'nin (ASKI) Germencik'in Mursalli Mahallesi'nde yaptigi içme suyu sebekesi ve kanalizasyon hatti altyapi çalismalari tüm hiziyla sürüyor. Altyapi çalismalari için 15 milyon liralik yatirim yapilacak olan mahallede yeni hatlar yapilmasinin yani sira mahallenin ihtiyacini gidecek olan 400 metreküplük yeni bir içme suyu deposu ile içme suyu terfi merkezi de insa edilecek.

Çalismalarda simdiye kadar 11 bin 500 metrelik içme suyu hattinin 6 bin 500 metresi, 10 bin 800 metrelik kanalizasyon hattinin 5 bin 500 metresi bitirildi. Böylelikle hat çalismalarinin yüzde 60'i bitirilirken su deposunun perde imalatina da devam ediliyor. Mahallede yapilan çalismalarla yaklasik 70 yil önce yapilan içme suyu hatti uzun ömürlü borularla yenilenmis ve mahalle modern bir altyapiya kavusmus olacak.

Baskan Çerçioglu: Mursalli'nin çehresi degisecek

Aydin'in her kösesinde Büyüksehir Belediyesi'nin yatirimlarinin devam ettigini ifade eden Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, " Mahallemize modern bir içme suyu ve kanalizasyon hatti kazandiriyoruz. Mursalli Mahallemize yaptigimiz yatirimlarimizla mahallemizin çehresi degisecek. Yeni altyapi mahallemize simdiden hayirli olsun" ifadelerini kullandi.

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