AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE - Haberler
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Habermetre - Haberler | Toplum
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Aydin'da etkili olan asiri yagislar ve firtina farkli bölgelerde etkili oldu.

NAZİLLİ, AYDIN (Habermetre) - Aydin'da etkili olan asiri yagislar ve firtina farkli bölgelerde etkili oldu. Firtinanin etkili oldugu yerlerde bazi noktalarda agaçlar devrilerek yollari kapatirken, bazi noktalarda ise maddi hasar olusturdu.

Gelen ihbarlara aninda müdahale eden Aydin Büyüksehir Belediyesi ekipleri, hayati normale döndürmek için çalismalarini yapiyor. Nazilli, Kusadasi, Söke ve Efeler ilçelerinden gelen ihbarlara teyakkuzda bekleyen Büyüksehir Itfaiyesi, ASKI, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri ve Fen Isleri ekipleri ile müdahale edildi. Büyüksehir ekipleri tarafindan, yola devrilen agaçlar ve agaçlardan kopan dallar ulasimi tehlikeye atacak noktalardan kaldirildi.

Baskan Çerçioglu: Vatandaslarimiz 7 gün 24 saat boyunca, 444 40 09'dan Büyüksehir ekiplerimize rahatlikla ulasabilirler

Firtina ve asiri yagislara karsi olusabilecek tüm olumsuzlara karsi Büyüksehir ekiplerinin teyakkuzda oldugunu belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Mevsim sartlari itibariyle asiri yagislar ve firtinalarin olusturacagi durumlara karsi ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaslarimiz 7 gün 24 saat boyunca, 444 40 09'dan Büyüksehir ekiplerimize rahatlikla ulasabilirler" dedi.

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