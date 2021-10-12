Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale - Haberler
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale

Aydın'da etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına farklı bölgelerde etkili oldu.

AYDIN (İHA) - Aydın'da etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına farklı bölgelerde etkili oldu. Fırtınanın etkili olduğu yerlerde bazı noktalarda ağaçlar devrilerek yolları kapan, bazı noktalarda ise maddi hasar oluşturan fırtınaya Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı şekilde müdahale etti.

Gelen ihbarlara anında müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayatı normale döndürmek için çalışmalarını yapıyor. Nazilli, Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerinden gelen ihbarlara teyakkuzda bekleyen Büyükşehir İtfaiyesi, ASKİ, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri ve Fen İşleri ekipleri ile müdahale edildi. Büyükşehir ekipleri tarafından, yola devrilen ağaçlar ve ağaçlardan kopan dallar ulaşımı tehlikeye atacak noktalardan kaldırıldı.

Fırtına ve aşırı yağışlara karşı oluşabilecek tüm olumsuzlara karşı Büyükşehir ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Mevsim şartları itibariyle aşırı yağışlar ve fırtınaların oluşturacağı durumlara karşı ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımız 7 gün 24 saat boyunca, 444 40 09'dan Büyükşehir ekiplerimize rahatlıkla ulaşabilirler" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale

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Haber: Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale - Haberler
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