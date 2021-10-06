AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EJDER MEYVESİ FİDESİ DAĞITTI

Aydin'da üretimi yapilan tarimsal ürün çesitliligini artirmak için çalismalar yürüten Aydin Büyüksehir Belediyesi, ekonomik degeri oldukça yüksek olan ejder meyvesinin fidelerinin dagitimini yapiyor. Geçen bahar aylarinda da dagitimi yapilan ejder meyvesi fideleri bu kez merkeze bagli Kizilcaköy, Kuyulu, Sevketiye ve Kardesköy mahallelerinde dagitildi. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, üreticinin daha fazla kazanabilmesi için ürün çesitliligine yönelik çalismalara devam edeceklerini söyledi.

Aydin iklimine uygunlugu görüldükten sonra Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin seralarinda yetistirilerek çogaltilan ejder meyvesi fideleri simdi de vatandaslarin bahçelerinde yesermeye hazirlaniyor. Aydin'da yetistirilen ürünlere alternatif olusturmasi amaciyla üretilen fideler, meyvenin özelliklerinin yer verildigi tanitim materyalleriyle birlikte vatandaslara dagitiliyor.

Fidelerden alan vatandaslar ise kendilerini yeni ürünlerle bulusturdugu için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

Meyvesi yenilebildigi gibi çesitli içeceklerde de kullanilabilen ejder meyvesi zengin vitamin degerleriyle dikkati çekiyor. Baskan Çerçioglu, az kalori ihtiva etmesinin yaninda yüksek lifli yapisi nedeniyle de tercih edilen meyvenin fidesinin üretimine devam edeceklerini söyledi. Ekonomik degeri yüksek farkli ürünlere yönelmek isteyen Aydinli üreticilere yol göstermek istediklerini ifade eden Baskan Çerçioglu, "Aydin, verimli topraklariyla üreticimize yeni ürünlerde de gelir imkani sunuyor. Bizler de üreticimizin ürünlerini çesitlendirmelerinden, böylelikle daha fazla kazanmalarindan yanayiz. Bunun için de saha çalismalarimiz devam ediyor" seklinde konustu.

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