Aydın Büyükşehir Belediyesi dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Haberler
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Aydın Büyükşehir Belediyesi dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın Büyükşehir Belediyesi dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen 'Cumhuriyet' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere tablet, bisiklet ve akıllı saat armağan edildi.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen 'Cumhuriyet' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere tablet, bisiklet ve akıllı saat armağan edildi.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin katıldı. Törene vatandaşlar geniş katılım gösterdi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

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