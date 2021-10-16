Ayancık'ta bir ev küle döndü

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen yangında ev tamamen yanarak küle döndü.

İlçeye bağlı Erikli köyünde, Şerafettin Yaman'a ait tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangının diğer evlere sıçraması önlendi.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - SİNOP