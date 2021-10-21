Ayakkabı kutusuna gizlenen 1,5 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu - Haberler
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Ayakkabı kutusuna gizlenen 1,5 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel
Ayakkabı kutusuna gizlenen 1,5 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, ayakkabı kutusunun içinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, ayakkabı kutusunun içinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul plakalı otomobille ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili dün akşam Kuştur kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın arka koltuğundaki ayakkabı kutusunun içinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü M.Ç. ve yanındaki V.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Ayakkabı kutusuna gizlenen 1,5 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

Ayakkabı kutusuna gizlenen 1,5 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Son Dakika Haberleri
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