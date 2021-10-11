Ay güzelliğiyle büyüledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ay güzelliğiyle büyüledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ay güzelliğiyle büyüledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen Ay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen Ay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova semalarında akşam saatlerinde görülen yarım küre şeklindeki Ay güzelliğiyle mest etti. Bulutsuz havada net olarak görülen Ay şehri aydınlattı. Vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti. Ay'ın güzelliğini evinin balkonundan izleyen Ercan Gözey, "Yarım Ay güzelliğini seyretmek beni çok mutlu etti. Şekli ile görüntüsü insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi keyif verici" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Ay güzelliğiyle büyüledi

Ay güzelliğiyle büyüledi

Ay güzelliğiyle büyüledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Burak Yılmaz Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ay güzelliğiyle büyüledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 22:19:12. #1.17#