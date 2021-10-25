AY ÇEKİRDEĞİ ÇUVALINDAN 9 TABANCA ÇIKTI

TRABZON'da polis ekiplerince şüphe üzerine arama yapılan otomobilin bagajında ay çekirdeği çuvallarının içerisine saklanan 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli sürücü M.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüphe üzerine durdukları M.K. idaresindeki otomobilde arama yaptı. Aramada, aracın bagajında ay çekirdeği dolu çuvallarının içerisine saklanan 9 ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli sürücü gözaltına alınırken, emniyet müdürlüğü, arama anlarına ait görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.