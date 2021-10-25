Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı

Trabzon'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilin bagajındaki ay çekirdeği bulunan çuvallarının içerisinden 9 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilin bagajındaki ay çekirdeği bulunan çuvallarının içerisinden 9 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda M.K. isimli şahıs yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobille arama yapan polis ekipleri, sürücü M.K.'ye bagajda yer alan 3 çuvalda ne olduğunu sorunca "ay çekirdeği" cevabını aldı.

Ay çekirdekleri ile dolu olan çuvalları boşaltan polis ekipleri tarafından çekirdeklerin arasına gazete kağıdı ve poşetlerle gizlenen 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı

Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Anne ve babasını alıkoyup intihar girişiminde bulundu

Anne ve babasını alıkoyup intihar girişiminde bulundu

 Sosyal medyada tartıştığı kuzeninin evini basıp pompalı ile öldürdü

Sosyal medyada tartıştığı kuzeninin evini basıp pompalı ile öldürdü

 İşte dev operasyonun tüm ayrıntıları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter görev yaptı

İşte dev operasyonun tüm ayrıntıları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter görev yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title