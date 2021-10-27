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Avusturyalı Gebrüder Weiss, Türk şirketi 3S Lojistik'i aldı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avusturyalı Gebrüder Weiss, Türk şirketi 3S Lojistik'i aldı

Uluslararası faaliyet gösteren ve merkezi Avusturya'da bulunan lojistik firması Gebrüder Weiss, 3S Lojistik firmasını satın aldığını bildirdi.

Uluslararası faaliyet gösteren ve merkezi Avusturya'da bulunan lojistik firması Gebrüder Weiss, 3S Lojistik firmasını satın aldığını bildirdi.

Gebrüder Weiss'den yapılan açıklamada, Türkiye ve önemli ticari ortağı Almanya arasındaki parsiyel yük taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış olan 3S Lojistik'i satın almak için anlaşma imzalandığı belirtildi.

3S Lojistik firmasının 22 çalışanının Gebrüder Weiss Türkiye ekibine dahil olacağının bildirildiği açıklamada, Türk şirketin Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan şubesi ve 7 çalışanının da Gebrüder Weiss'a katılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebrüder Weiss Karadeniz/CIS Bölge Müdürü ve Thomas Moser, "Müşterilerimiz artık daha geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanacaklar, çalışanlarımıza ise yepyeni bir gelecek perspektifi sunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Gebrüder Weiss'in 2012'den beri Türkiye pazarında İstanbul ve İzmir şubeleriyle hizmet verdiğinin belirtildiği açıklamada, Avusturyalı şirketin 7 bin 400'den fazla çalışanı bulunduğu ve geçen yıl 1,77 milyar avro ciro elde ettiği aktarıldı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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