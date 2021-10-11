Son dakika haber | Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı - Haberler
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Son dakika haber | Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurz'un başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek göreve başladı.

Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurz'un başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek göreve başladı.

Son dakika haber | Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı

Son dakika haber | Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı

Son dakika haber | Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı

Son dakika haber | Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı
AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

 Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.
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Haber: Son dakika haber | Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı - Haberler
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