Son dakika haber | Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından yeni Başbakan Schallenberg göreve başladı
AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurz'un başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek göreve başladı.
Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Sebastian Kurz'un başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yemin ederek göreve başladı.