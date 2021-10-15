Avusturya'da iklim gösterisinde orantısız şiddete başvuran polise hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avusturya'da iklim gösterisinde orantısız şiddete başvuran polise hapis cezası

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Avusturya'da iklim gösterisinde orantısız şiddete başvuran polise hapis cezası

Avusturya'da Viyana Ceza Mahkemesi, başkentte 2019'da düzenlenen bir çevreci gösteride polisin göstericilere orantısız şiddet uygulaması, diğer polisin ise olaya ilişkin mahkemeyi yanıltıcı beyanda bulunması nedeniyle iki polis memurunu hapis cezasına çarptırdı.

Avusturya'da Viyana Ceza Mahkemesi, başkentte 2019'da düzenlenen bir çevreci gösteride polisin göstericilere orantısız şiddet uygulaması, diğer polisin ise olaya ilişkin mahkemeyi yanıltıcı beyanda bulunması nedeniyle iki polis memurunu hapis cezasına çarptırdı.

Viyana'da Mayıs 2019'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için düzenlenen eylemde polisin bir çevreciye orantısız şiddet uyguladığını gösteren görüntülere ilişkin yaklaşık iki yıldır süren davanın son duruşmasında mahkeme, olaya karışan memurlar hakkında hükmünü açıkladı.

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden görüntüde, çok sayıda polisin yere yatırarak etkisiz hale getirdiği protestocuya bir memurun art arda yumruk attığı görülüyordu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki polis memurunun orantısız şiddete başvurmak suretiyle protestocunun yaralanmasına yol açtığını, bu nedenle 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin şahitliğine başvurulan 38 yaşındaki başka bir memurun da gerçekleri saklayarak mahkemeyi yanıltmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, polisin görevi kötüye kullandığı ve yanlış beyanda bulunduğu için bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Bu arada hüküm giyen polislerin görevden alınıp alınmayacaklarına Emniyet Genel Müdürlüğünün karar vereceği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 31 Mayıs 2019'da düzenlenen ikilim gösterisinde çok sayıda polisin bir göstericiyi yere yatırdığı ve başka bir memurunda yerdeki protestocuyu yumrukladığını gösteren görüntüler kamuoyunda ciddi tepkilere yol açmıştı.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
12 yaşındaki uyuyan yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

12 yaşındaki uyuyan yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

 MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

 Son dakika haberleri! Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü

Son dakika haberleri! Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Burak Sergen İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avusturya'da iklim gösterisinde orantısız şiddete başvuran polise hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 18:56:19. #1.17#