Avusturya'da iklim gösterisinde orantısız şiddete başvuran polise hapis cezası

Avusturya'da Viyana Ceza Mahkemesi, başkentte 2019'da düzenlenen bir çevreci gösteride polisin göstericilere orantısız şiddet uygulaması, diğer polisin ise olaya ilişkin mahkemeyi yanıltıcı beyanda bulunması nedeniyle iki polis memurunu hapis cezasına çarptırdı.

Viyana'da Mayıs 2019'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için düzenlenen eylemde polisin bir çevreciye orantısız şiddet uyguladığını gösteren görüntülere ilişkin yaklaşık iki yıldır süren davanın son duruşmasında mahkeme, olaya karışan memurlar hakkında hükmünü açıkladı.

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden görüntüde, çok sayıda polisin yere yatırarak etkisiz hale getirdiği protestocuya bir memurun art arda yumruk attığı görülüyordu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki polis memurunun orantısız şiddete başvurmak suretiyle protestocunun yaralanmasına yol açtığını, bu nedenle 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin şahitliğine başvurulan 38 yaşındaki başka bir memurun da gerçekleri saklayarak mahkemeyi yanıltmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, polisin görevi kötüye kullandığı ve yanlış beyanda bulunduğu için bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Bu arada hüküm giyen polislerin görevden alınıp alınmayacaklarına Emniyet Genel Müdürlüğünün karar vereceği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 31 Mayıs 2019'da düzenlenen ikilim gösterisinde çok sayıda polisin bir göstericiyi yere yatırdığı ve başka bir memurunda yerdeki protestocuyu yumrukladığını gösteren görüntüler kamuoyunda ciddi tepkilere yol açmıştı.