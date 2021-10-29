Avusturya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Avrupa'nın birçok ülkesinde kutlandı.

Avusturya

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğince başkentin tarihi balo ve konser salonlarından biri olan Kursalon'da resepsiyon verildi.

Resepsiyona Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer'in yanı sıra çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

Türkiye ve Avusturya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı her iki dilde okundu.

Büyükelçi Ceyhun, açılış konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığını belirterek davetlilere katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Ceyhun, başarısı ve gücünü milletin egemenliğine dayanan kuruluş felsefinden alan Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıl içerisinde eğitimden altyapıya birçok alanda çok önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak, "Bugün de Türkiye'nin her köşesinde refah ve huzurun hakim olması ve 2023, 53 ve 71 hedeflerimize ulaşılması amacı doğrultusunda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çalışmalarımız durmadan devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Avusturya'daki Türk toplumunun birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet'i daha ileriye taşıyacağına ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inancını dile getiren Ceyhun, "Bu anma gününde, Cumhuriyet'imizin kurucusu yüce Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Türk ve Avusturya mutfağından çeşitli lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte piyano konseri verildi.