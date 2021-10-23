Avustralya Türk İş Konseyi ülkedeki Türklere "aşı olun" çağrısı yaptı

Avustralya Türk İş Konseyi (ATBC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı ülkede yaşayan Türklere aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

ATBC'in sosyal medya hesabından görüntülü yayımlanan "Kollarımızı sıvayalım, Kovid-19'dan korunalım" adlı aşı çağrısına, Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç ve Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun da destek verdi.

Görüntülü mesajlarda, hastalıktan korunmak için vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısı yapıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunun ATBC Başkanı Meryem Apak, toplumu korumak ve bilgilendirmek amacıyla kampanyayı düzenlemeyi uygun gördüklerini söyledi.

Sosyal medya hesaplarından 7 görüntü yayımladıklarını belirten Apak, "Maalesef toplum üyelerimizden kaybettiklerimiz oldu. Bunlar bizi derinden üzdü" dedi.

Avustralya'da Kovid-19'un ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 86,4 oldu.

Ülkede Kovid-19'un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana 156 bin 420 kişi virüse yakalandı, 1622 kişi hayatını kaybetti.