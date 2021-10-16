Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Avustralya polisi, Malezya'dan ülkeye getirilen bir konteynerde piyasa değeri 140 milyon dolar olan 450 kilogram eroin ele geçirerek ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı.

Avustralya polisi, Malezya'dan ülkeye getirilen bir konteynerde piyasa değeri 140 milyon dolar olan 450 kilogram eroin ele geçirerek ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı.

Avustralya polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Malezya'dan Melbourne'e gönderilen bir kiremit konteynerinde 450 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Avustralya'da şimdiye kadar tespit edilen en büyük eroin sevkiyatına engel olan polisin Malezya vatandaşı 1 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. Melbourne'de çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Malezyalının cezaevine gönderildiği, müebbet hapis cezası alabileceği öğrenildi. Piyasa değeri 140 milyon dolar olan eroinin, Melbourne'deki bir işletmeye gönderilen ve seramik malzemelerden oluşan nakliye konteynerinde tespit edildiği belirtildi. Konteynerdeki bin 290 paketi değerlendirmeye alan emniyet güçlerinin 451 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddeye el koyduğu ifade edildi.

"225 kişinin hayatı kurtuldu"

Avustralya Federal Polisi'nden Krissy Barrett yaptığı açıklamada, Malezya polisi ile sıkı ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, "Her iki ülkeye de zarar vermek ve suç faaliyetlerinden milyonlarca dolar kar elde etmek isteyen sınır ötesi organize suç örgütlerini tespit etmek ve çökertmek için birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Piyasadaki 2 kilogram uyuşturucunun 1 kişinin ölümü anlamına geldiğini belirten Barrett, yapılan operasyonla birlikte 255 kişinin hayatını kurtardıklarını kaydetti. - MELBOURNE

Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı
Spor Meral Akşener Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Tahir Büyükakın Cengiz Ergün Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avustralya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:25:04. #1.13#