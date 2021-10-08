Avustralya, sosyal medya şirketlerinin anonim yorumlardan sorumlu tutulmasını istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya, sosyal medya şirketlerinin anonim yorumlardan sorumlu tutulmasını istiyor

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Avustralya, sosyal medya şirketlerinin anonim yorumlardan sorumlu tutulmasını istiyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medyayı "korkakların sarayı" olarak nitelendirerek, Facebook ve Twitter gibi dijital platformlarının anonim yorumlardan sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medyayı "korkakların sarayı" olarak nitelendirerek, Facebook ve Twitter gibi dijital platformlarının anonim yorumlardan sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.

Morrison, yaptığı açıklamada, karalama yapmak için yorumda bulunan kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmayan platformların bu yorumlardan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Morrison "Sosyal medya, insanların kim olduklarını söylemeden, insanların hayatlarını mahvettikleri, rencide edici şekilde konuşabildikleri ve cezasız kalabilecekleri bir korkaklık sarayı haline geldi." dedi.

Avustralya hükümeti, isimsiz sosyal medya kullanıcılarına izin verilmemesini talep ediyor.

İnternet "devleri" ilk kez haberler e para ödeyecek

Avustralya'da büyük internet şirketlerini platformlarında paylaşılan haberler le ilgili ilk kez ödeme yapma yükümlülüğü ile karşı kaşıya bırakan yasanın, başka ülkelerdeki benzer düzenlemelere emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, sosyal medya devlerinin orijinal haberiçeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Google yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google daha sonra, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ve Nine Entertainment'ın yanı sıra Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un News Corp. şirketiyle haberiçeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşmıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi 'Annem' notuyla paylaştı

Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı

 Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Fuat Oktay
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Muslera Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Hasan Doğan Mustafa Şentop Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avustralya, sosyal medya şirketlerinin anonim yorumlardan sorumlu tutulmasını istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:13:37. #1.12#