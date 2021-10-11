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Avustralya'nın Sydney kentindeki tam kapanma sona erdi

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'nın Sydney kentindeki tam kapanma sona erdi

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele devam ederken, ülkenin en büyük kenti Sydney'de 107 gün süren tam kapanma bugün son erdi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele devam ederken, ülkenin en büyük kenti Sydney'de 107 gün süren tam kapanma bugün son erdi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyaletin başkenti Sydney'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3,5 aydır uygulanan tam kapanmanın son ermesiyle devreye giren yeni kurallarla ilgili açıklamada bulundu.

Tam kapanmanın sona ermesiyle eyaletteki hareketliğin artmasına paralel olarak vaka sayılarının da artacağını ancak sağlık sisteminin bununla başa çıkabilecek durumda olduğunu belirten Başbakan Perrottet, "Hareketlilik arttıkça vaka sayıları artacak, hastaneye yatışlar artacak. Ama sürekli kapalı kalamayız. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Perrottet, tarafından duyurulan yeni kurallara göre, birçok sektördeki iş yeri yeniden açılırken, Kovid-19 aşının çift dozunu da yaptıranların evlerde 10, halka açık alanlarda 30 kişi ile bir araya gelmesine izin verildi. Dini ibadetler 10 kişiyle yapılabilirken, cenaze ve düğünlere 100, maçlara 5 bin kişi alınacak.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1448'e çıktı

Avustralya'nın diğer eyaletlerinde son 24 saate virüsten yeni can kaybı yaşanmazken, Delta varyantının etkisindeki Victoria'da 8 ve NSW'de 8 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1448'e yükseldi.

Öte yandan tam kapanmanın sürdüğü Victoria eyaletinde 1612, NSW'de 496 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde 32 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Avustralya'da Kovid-19'un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren 129 bin 564 kişi virüse yakalanırken, ülkedeki 27 bin 771 aktif vakadan, 287'si yoğun bakımda olmak üzere 1421 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 35 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarından elde edilen verilere göre 35 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Kovid-19 salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden ülkelerden olan Yeni Zelanda'daki, 469 aktif vakadan 33'ünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ülkede, bugüne kadar 4 bin 659 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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