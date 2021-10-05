Avustralya'nın NSW eyaletinde başbakanlığa Dominic Perrottet seçildi - Haberler
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Avustralya'nın NSW eyaletinde başbakanlığa Dominic Perrottet seçildi

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'nın NSW eyaletinde başbakanlığa Dominic Perrottet seçildi

Avustralya'da, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian'ın istifasının ardından, Hazine Bakanı Dominic Perrottet, eyaletin yeni başbakanı oldu.

Avustralya'da, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian'ın istifasının ardından, Hazine Bakanı Dominic Perrottet, eyaletin yeni başbakanı oldu.

Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun (ICAC) hakkında soruşturma açtığı NSW Başbakanı Berejiklian'ın istifasıyla boşalan eyalet başbakanlığı için NSW'de iktidarda bulunan Liberal Parti içinde seçime gidildi.

NSW Planlama Bakanı Rob Stokes ile Hazine Bakanı Dominic Perrottet'in başbakanlığa aday olduğu oylamada, Stokes 5 oy alırken, 39 milletvekilinin oyunu alan Perrottet, NSW'nin 46'ıncı başbakanı seçildi.

Başbakanlık oylamasını kazanmasının ardından NSW'nin başkenti Sydney'de basın toplantısı düzenleyen Perrottet, "Zor bir zaman olduğunu biliyorum. Ama eyaletimizin geleceğinin inanılmaz derecede parlak olduğuna dair tam iyimserim ve umutluyum." ifadelerini kullandı.

Sydney Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve 2011 yılındaki seçimlerde Castle Hill bölgesinden NSW Parlamentosuna seçilen Perrottet, sırasıyla Finans ve Servisler Bakanlığı, Endüstri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Aynı zamanda 39 yaşında göreve gelmesiyle eyalet tarihinde bugüne kadar seçilen en genç başbakan unvanını elde eden Perrottet, evli ve 6 çocuk babası.

NSW Eyalet Başbakanlığını 2017'den bu yana yürüten ve Türkiye aleyhine görüşleriyle tanınan Ermeni kökenli Berejiklian, özel ilişkisi olduğunu kabul ettiği aynı partiden Milletvekili Daryl Maguire tarafından yapıldığı ileri sürülen yolsuzluklara göz yummakla suçlanıyordu.

Berejiklian, ICAC tarafından, Maguire ile özel ilişkisinin devam ettiği süreçte, "kamu görevlerini yerine getirip getirmediğinin" soruşturulduğunun açıklanması üzerine görevinden istifa etmişti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avustralya'nın NSW eyaletinde başbakanlığa Dominic Perrottet seçildi - Haberler
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