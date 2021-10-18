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Avustralya kırsalında susuz kalan ikilinin kurtarılması "mucize" olarak değerlendirildi

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya kırsalında susuz kalan ikilinin kurtarılması

Avustralya Kuzey Bölgesi Polisi, ülkenin kuzeyindeki kırsal bölgede araçlarının bataklığa saplanması sonucu mahsur kalan ve günlerce susuzluk çeken biri çocuk iki kişinin kurtulmasını "mucize" olarak nitelendirdi.

Avustralya Kuzey Bölgesi Polisi, ülkenin kuzeyindeki kırsal bölgede araçlarının bataklığa saplanması sonucu mahsur kalan ve günlerce susuzluk çeken biri çocuk iki kişinin kurtulmasını "mucize" olarak nitelendirdi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, 21 yaşındaki Shaun Emitja ve 14 yaşındaki Mahesh Patrick, Kuzey Bölgesinde (NT) kızıl kumlarla kaplı 4 saatlik yolu araçlarıyla geçmek istedi.

Emitja ve Patrick'in, Alice Springs kentinin 120 kilometre güneybatısında Aborijinlerin yaşadığı Hermannsburg'a dönmemeleri üzerine polise kayıp ihbarında bulunuldu.

Karadan ve havadan yapılan aramada polise destek veren bölge halkından bir kişi, arkadaşından ayrıldıktan sonra yaklaşık 35 kilometre yürüyerek bir ağıla ulaşan Mahesh Patrick'i cuma gecesi buldu.

Patrick'in verdiği bilgilerden yola çıkan arama kurtarma ekipleri, cumartesi akşam saatlerinde Emitja'yı da bulmayı başardı.

NT Polisi ikilinin sağ kalmasının "mucize" olduğunu söyledi

NT Polisinden Kirsten Engels, çöllerle kaplı kırsal bölgeyi geçerken araçları bataklığa saplanan ikilinin geceyi araçlarında geçirdiğini, gündüz aracı kurtarmayı planladıklarını ancak bunu başarmayınca su bulmak için yürümeye başladıklarını söyledi.

Engels, kuzeyden güneye giden tek ana yol olan Sandover Otoyolu'na ulaşmaya çalışan ikilinin, yönlerini kaybettikleri için günlerce yanlış istikamete yürüdüklerini belirtti.

İki kişinin de susuz kaldığını ve yorgunluktan bitap düştüklerini aktaran Engels, "Onlar mucizevi bir şekilde bulundu ve ailelerine kavuştu. En son 12 Ekim'de su içtiklerine inanıyoruz. Yaşadıkları için son derece şanslılar. Hepimiz doğanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın kuzey ve orta kesimlerindeki kırsal arazilerde yolculuk yapacaklara, bölgede mahsur kalmaları durumunda, hem hava koşullarına karşı korunaklı olması hem de arama helikopterlerinin daha kolay bulabilmesi için araçlarında kalmaları tavsiye ediliyor.

Ayrıca söz konusu bölgeleri araçla geçmek isteyenlere dolu depoyla yanlarında yedek akaryakıt, kişi başı birkaç günlük yiyecek ve en az dört litre su bulundurmaları uyarısı yapılıyor.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avustralya kırsalında susuz kalan ikilinin kurtarılması 'mucize' olarak değerlendirildi - Haberler
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