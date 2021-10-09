Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor - Haberler
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Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, alınan sıkı önlemlere rağmen yeni vaka sayılarındaki hızlı artış ve can kayıpları devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, alınan sıkı önlemlere rağmen yeni vaka sayılarındaki hızlı artış ve can kayıpları devam ediyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Avustralya genelinde son 24 saatte kaydedilen 2 bin 570 yeni vaka sayısı, ülkede virüsün görüldüğü günden bu yana en yüksek rakam oldu.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de virüsün merkezi haline Victoria eyaletinde bir günde 1965 vaka tespit edilirken, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 580 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 25 kişi virüse yakalandı.

Avustralya'daki bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı, 8 Ekim'de 2 bin 524 olarak kayıtlara geçmişti. Avustralya'nın diğer eyaletlerinde yeni vaka sayısı ve can kaybı bildirilmedi.

Ülkede, 16 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Avustralya'da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 125 bin 122 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayılarındaki artış sürerken, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden NSW'de 11, Victoria'da 5 kişinin daha virüsten ölmesiyle, ülkedeki can kaybı da 1421'e yükseldi.

Ülkedeki 24 bin 913 aktif vakadan, 306'sı yoğun bakımda olmak üzere 1522 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 36 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.

Ülkede 419 aktif vakanın bulunduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'lu hastalardan 7'si yoğun bakımda olmak üzere 26 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 563 vaka kaydedilirken virüse yakalananlardan 28'i hayatını kaybetti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor - Haberler
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