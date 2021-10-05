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Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış ve can kayıpları devam ediyor

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış ve can kayıpları devam ediyor

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aylardır uygulanan tam kapanma tedbirlerine rağmen, Victoria, Yeni Güney Galler (NSW), Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve Queensland eyaletlerinde vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları sürüyor.

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aylardır uygulanan tam kapanma tedbirlerine rağmen, Victoria, Yeni Güney Galler (NSW), Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve Queensland eyaletlerinde vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları sürüyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Victoria'da 1763, NSW'de 608, ACT'de 33 ve Queensland eyaletinde 2 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla, ülke genelindeki günlük vaka sayısı 2 bin 406 oldu.

Avustralya'nın diğer eyaletlerinde son 24 saate Kovid-19'dan can kaybı yaşanmazken, Delta varyantının en fazla can kaybına neden olduğu eyaletlerden NSW'de 7 ve Victoria'da 4 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Avustralya 33 bin doz Kovid-19 ilacı sipariş etti

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19'dan ölümleri ve hastaneye yatışları yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığı belirtilen, Amerikan ilaç şirketi Merck Sharp & Dohme tarafından geliştirilen ve üretilen Molnupiravir ilacından 300 bin doz sipariş verdiklerini söyledi.

Avustralya sınırlarını yeniden açarak ülkeyi güvenli bir şekilde açık tutmak için virüse karşı yeni tedavi yöntemlerini yakından izlediklerini belirten Morrison, "Aşılama oranımız yükselmeye devam ederken, Kovid-19 tedavilerine yönelik araştırmalara yatırım yapıyor ve bunları yakından izliyoruz ve umut verici tedavilerin tedarikini önceden güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Morrison, ülkede Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 80'e çıktığında ülke sınırlarını yeniden açacağını açıklamıştı.

Avustralya'da çift doz aşı olanların oranı yüzde 56,9, tek doz aşı olanların oranıysa 79,6 seviyesinde bulunuyor.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1355'e çıktı

Yürürlükteki sıkı tedbirlere rağmen NSW ve Victoria'da yaşanan can kayıplarıyla, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1355'e, virüse yakalananların sayısı da 115 bin 859'a yükseldi.

Halen 23 bin 354 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da hastanede yatan 1534 hastadan 298'i yoğun bakımda bulunuyor.

Yeni Zelanda'da 26 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ikisi yurt dışından ülkeye dönenler arasından olmak üzere 26 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 308 aktif vakadan 27'sinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 408 vaka kaydedilirken, virüse yakalananlardan 27'si yaşamını yitirdi.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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