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Avustralya'da Kovid-19'un Delta varyantı etkisini sürdürüyor

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'da Kovid-19'un Delta varyantı etkisini sürdürüyor

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aşılama çalışmalarına hız verilirken, aylarca yürürlükte kalan sıkı tedbirlere rağmen yeni vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları devam ediyor.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aşılama çalışmalarına hız verilirken, aylarca yürürlükte kalan sıkı tedbirlere rağmen yeni vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları devam ediyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatteki en fazla yeni vaka sayısı 1838 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla aylardır yürürlükte olan tam kapanma yasaklarını hafifletmeye hazırlanan Victoria eyaletinde kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta yasakların hafifletildiği eyaletlerden Yeni Güney Galler'de (NSW) 301, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 33 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla, ülkedeki günlük vaka sayısı 2 bin 172 olarak kayıtlara geçti.

Avustralya'nın diğer eyaletlerinde yeni vaka görülmez, virüsten can kaybı yaşanmazken NSW'de 10, Victoria'da 7 kişinin daha ölmesiyle, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1532'ye yükseldi.

Yeni kaydedilen vakalarla Avustralya'da 143 bin 172 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ülkedeki 28 bin 851 aktif vakadan 310'u yoğun bakımda olmak üzere 1494 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Victoria eyaletindeki tam kapanma 22 Ekim'de sona erecek

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletteki yaklaşık 2,5 aydır devam eden tam kapanma ve gece sokağa çıkma yasağının 22 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı.

Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranının planladıklarından daha önce yüzde 70'e çıkacağını belirten Başbakan Andrews, bu nedenle 26 Ekim'de sona ermesini takvime bağladıkları tam kapanmanın kaldırılmasını öne aldıklarını söyledi.

Hafifletilen kısıtlamalara göre, eyaletin başkenti Melbourne'da seyahatlerdeki kilometre sınırlaması kaldırılırken, eyalet kırsalına ve diğer kentlere gidişlere izin verilmeyecek.

Aşının iki dozunu da yaptıranların günde bir kez evlerde 10, açık alanlarda 15 kişiyle buluşmasına izin verilirken, yeniden açılacak iş yerleri sosyal mesafe kurallarına riayet ederek aynı anda 20 müşteriye hizmet verebilecek.

Yeni Zelanda'da 53 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki testlerin sonucuna göre 2'si ülkeye dönenler arasından olmak üzere 53 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkede toplam 642 aktif vaka bulunduğunu bildiren Sağlık Bakanlığı, bunlardan 5'i yoğun bakımda olmak üzere 29 kişinin hastanedeki tedavisine devam edildiği bilgisini verdi.

Bugüne kadar 4 bin 991 Kovid-19 vakası görülen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.???????

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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