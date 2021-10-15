Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1500'ü geçti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, yeni vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları sürüyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte Victoria'da 6, Yeni Güney Galler'de (NSW) 4 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 1 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1507'ye yükseldi.

Ülkedeki en yüksek yeni vaka sayısı 2 bin 179 kişi ile tam kapanma ve gece sokağa çıkma yasağının uygulandığı Victoria eyaletinde kaydedilirken, yasakların hafifletildiği NSW'de 399 ve ACT'de 35 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni kaydedilen vakalarla birlikte Avustralya'da 138 bin 748 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ülkedeki 28 bin 651 aktif vakadan 299'u yoğun bakımda olmak üzere 1458 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Sydney'e gelecek uluslararası yolcular için karantina şartı kaldırılıyor

NSW Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyaletin başkenti Sydney'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırarak eyalete gelecek kişilerin 1 Kasım'dan itibaren 14 günlük karantinaya alınmayacaklarını açıkladı.

Yolculardan uçağa binmeden önce negatif PCR testi istenmesinin yanı sıra varışlarında da teste tabi tutulacaklarını belirten Başbakan Perrottet, "Açılmamız gerekiyordu ve bugün alınan bu karar büyük bir karar. Dünya çapında çift aşılı insanlar için Sydney ve Yeni Güney Galler artık açık." ifadelerini kullandı.

Karantinasız ülkeye giriş uygulamasında önceliğin yurt dışından ülkeye dönmek isteyen çift aşılı Avustralyalılara verileceğini vurgulayan Turizm Bakanı Stuart Ayres, aşı yaptırmayanların ülkeye gelişlerinde 14 gün karantina uygulamasına tabi tutulmaya devam edileceğini söyledi.

Başkent Canberra'daki tam kapanma sona erdi

Delta varyantının başlamasıyla Avustralya'nın başkentindeki Canberra'da yaklaşık 9 hafta önce yürürlüğe giren tam kapanma bugün sona erdi.

Yeni kurallara göre, birçok iş yeri yeniden açılırken, evlerde 5, halka açık alanlarda 25 kişinin bir araya gelmesine izin verildi. Yeniden açılan berberler ve güzellik salonlarında aynı anda sadece 5 müşteriye hizmet verme şartı getirildi.

Cenazeler 50, düğünler 25 kişinin katılımıyla yapılabilirken, restoranlar kapalı alanlarında 25, açık alanlarında sosyal mesafe kurallarına riayet ederek 50 müşteri kabul edebilecek.

Yeni Zelanda'da 66 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatteki testlerin sonucuna göre 66 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkede toplam 683 aktif vaka bulunduğunu açıklayan Dr. Bloomfield, bunlardan 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 34 kişinin hastanedeki tedavisine devam edildiğini söyledi.

Bugüne kadar 4 bin 897 Kovid-19 vakası görülen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.