Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1405'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1405'e yükseldi

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1405'e yükseldi

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aylardır uygulanan sıkı tedbirlere rağmen, Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria eyaletlerinde yaşanan can kayıplarıyla, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1405'e çıktı.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aylardır uygulanan sıkı tedbirlere rağmen, Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria eyaletlerinde yaşanan can kayıplarıyla, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1405'e çıktı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Victoria'da son 24 saatte 1838 kişinin virüse yakalanmasıyla eyalette bir gündeki en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, NSW'de 646, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 40 kişiye daha Kovid-19 teşhisi kondu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı yaşanmazken, Delta varyantının etkisindeki NSW'de 11, Victoria'da 5 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 1405'e yükseldi.

Toplam 122 bin 567 kişinin virüse yakalandığı Avustralya'daki, 24 bin 122 aktif vakadan 306'sı yoğun bakımda olmak üzere 1520 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 47 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3'ü yurt dışından dönenler arasında olmak üzere 47 kişi Kovid-19'a yakaladı.

Vatandaşları ve daimi oturma izni olanlar dışındakilere sınırlarını kapalı tutan ülkedeki 422 aktif vakadan, 25'inin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 527 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 28'i hayatını kaybetti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi

Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süreyya Sadi Bilgiç Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Deniz Akkaya
Spor Muslera Serdar Aziz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Aziz Sancar Emre Belözoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1405'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 05:13:01. #1.12#