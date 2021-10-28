Avustralya'da Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun yapılması onaylandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu alanların, 8 Kasım'dan itibaren bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla üçüncü dozu da yaptırabilecekleri açıklandı.

Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) ve Bağışıklama Teknik Danışma Grubu (ATAGI), Kovid-19 aşısının iki dozunu olanların, ilk dozdan 6 ay sonra bağışıklık sistemlerini güçlendirmek maksadıyla Pfizer-BioNTech aşısını üçüncü doz olarak yaptırmalarına onay verdi.

Yaşlı bakımevlerindekilere ve engellilere bugünden itibaren üçüncü dozun uygulanmasına başlanırken, 16 yaş üzeri Avustralyalılar üçüncü dozu 8 Kasım'dan itibaren yaptırabilecek.

Ülke genelinde çift doz Kovid-19 aşısını yaptıranların oranının yüzde 80'i geçmesiyle uluslararası sınırları gelecek hafta yeniden açacaklarını hatırlatan Başbakan Scott Morrison, "Kovid-19'u yenerek hayatlarımızı geri almaya başladık ve bunu ülkedeki aşı seviyelerinin yükseldiğini gördükçe yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya ulaştı

Avustralya'da aşılama çalışmalarına hız verilirken Delta varyantının etkisindeki Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde Kovid-19'dan can kayıpları devam ediyor.

Son 24 saatte Victoria eyaletinde 25 ve NSW'de 2 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1696'ya yükseldi.

Öte yandan Victoria'da 1923, NSW'de 293, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 8 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla bir gündeki yeni vaka sayısı 2 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

Ülke sınırlarını 2020 Mart sonundan itibaren kapalı tutan Avustralya'da, virüsün ilk tespit edildiği 25 Ocak 2020 tarihinden bu yana 165 bin 994 kişi Kovid-19'a yakalandı. Ülkede 29 bin 411 aktif vaka bulunuyor. 265'i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 97 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 97 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Salgına karşı sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu ülkedeki toplam 1393 aktif vakadan, 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 37'sinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 5 bin 995 Kovid-19 vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.

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