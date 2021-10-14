Avustralya'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine ulaştı - Haberler
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Avustralya'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine ulaştı

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine ulaştı

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı yürürlükteki sıkı tedbirlere rağmen son 24 saatte 2 bin 744 kişinin virüse yakalanmasıyla, virüsün görüldüğü günden bu yana bir gündeki en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı yürürlükteki sıkı tedbirlere rağmen son 24 saatte 2 bin 744 kişinin virüse yakalanmasıyla, virüsün görüldüğü günden bu yana bir gündeki en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, ülkedeki en yüksek vaka sayısı, tam kapanma ve gece sokağa çıkma yasağı uygulamasına rağmen, 2 bin 297 kişi ile Victoria eyaletinde kaydedildi.

Delta varyantının etkisindeki diğer eyaletlerden Yeni Güney Galler'de (NSW) 406 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 46 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ortaya çıkan toplam 2 bin 744 yeni vaka, Avustralya'da virüsün görüldüğü günden bu yana bir gündeki en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin iki büyük bankasında çalışanlara aşı zorunluğu getirildi

Avustralya'nın iki büyük bankası Westpac ve Commonwealth Bank'tan yapılan açıklamaya göre, personele Kovid-19 aşısının vurulması zorunlu hale getirildi.

Çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için aşının gerekli olduğunu savunan iki bankanın aldığı kararın, Avustralya genelinde yaklaşık 75 bin çalışanı etkilemesi bekleniyor.

Avustralya'da bazı eyaletlerde farklı uygulamalar olsa da virüsün etkili olduğu eyaletlerde, gıda, inşaat, eğitim, sağlık ve toplu taşıma gibi sektörlerde çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirilmişti.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1495'e yükseldi

Ülkede yeni vaka sayılarındaki hızlı artış ile can kayıpları devam ediyor.

Victoria'da 11, NSW'de 6 ve ACT'de 1 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle Avustralya'da virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1495'e çıktı.

Avustralya'da bugüne dek virüsten ölen 1495 kişinin 945'i Victoria, 508'i NSW, 13'ü Tazmanya, 9'u ACT, 9'u Batı Avustralya, 7'si Queensland ve 4'ü de Güney Avustralya eyaletinde kaydedildi.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 136 bin 142 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki, 27 bin 497 aktif vakadan 299'u yoğun bakımda olmak üzere 1457 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da Kovid-19 vakaları yükseliyor

Yeni Zelanda Sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saate 72 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Dün kaydedilen 55 vakanın ardından yeni vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, "Rakamların arttığını gördükçe, insanların test yaptırmaları ve aşı olmaları daha da önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki toplam 617 aktif vakadan 5'i yoğun bakımda olmak üzere 33 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 4 bin 831 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 28 kişi hayatını kaybetti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avustralya'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine ulaştı - Haberler
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