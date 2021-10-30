Avustralya'da etkili olan fırtına 450 bin evi elektriksiz bıraktı

Avustralya'da etkili olan fırtına Melbourne'de hayatı durma noktasına getirirken 450 bin ev elektriksiz kaldı.

Avustralya'yı vuran şiddetli fırtına Melbourne şehrinde hayatı durma noktasına getirdi. Hızı saatte 122 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bölgeyi olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden ve sabah saatlerinde etkisini yitiren fırtına maddi hasara yol açtı. İlk belirlemelere göre, 450 bin ev elektriksiz kaldı. Evlerin çatılarının uçtuğu fırtınada ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Fırtınayla ilgili eyalet acil durum servisi binlerce yardım çağrısına yanıt vermeye çalışırken, Victoria eyaletin güneyinde rüzgarlara karşı şiddetli bir hava uyarısı yapıldı.

Fırtınanın elektrik hatlarını devirmesi ve evlerin çatılarını da uçurması sonucu elektrik probleminin yaşandığını kabul eden Victoria Enerji Bakanı Lily D'Ambrosio, sabah saatleri itibariyle tüm eyaletin 526 bin mülkün elektrik kesintilerinden etkilendiğini ifade ederek, yaklaşık 328 bin mülkün karanlıkta kaldığını belirtti.

Öte yandan Meteoroloji Bürosu en şiddetli rüzgarın Melbourne kırsalında saatte 143 km hızla kaydedildiğini, şehir merkezinde ise rüzgarın hızının 122 km'ye yükseldiğini açıkladı. - MELBOURNE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet