Avustralya, Çin'in de talip olduğu iddia edilen Digicel Pasific telekom şirketini satın alıyor

Avustralya hükümeti ile telekomünikasyon şirketi Telstra, ortak bir girişimle Digicel Pasific telekom şirketini satın alıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Avustralya hükümetiyle ortak bir girişimle Digicel Pasific'i satın alma kararı veren Telstra'dan yapılan açıklamada, 1,6 milyar dolarlık anlaşma, "bölgedeki varlığını artırmak için benzersiz ve çok çekici bir ticari fırsat" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Avustralya hükümetinin, "bölgedeki telekomünikasyon için kritik" olan Digicel Pacific'in satın alınmasına dair teklifin büyük kısmını finanse etmeyi kabul ettiği kaydedildi.

Digicel'in, geçen yıl, Pasifik kolunu Çin'de devlete ait China Mobile'a satmak için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmiş, şirket bu haberler i yalanlamıştı.

Digicel Pacific, Papua Yeni Gine, Fiji, Samoa, Vanuatu ve Tahiti'de 1700 kişiyi istihdam ediyor.

Stratejik hamle

Satışın Çin'e engellemeye yönelik bir hamle olduğu düşünülürken analistler, şirketin, bölgede daha fazla otorite elde etmek isteyen Çin için "çekici" olduğu yorumunu yaptı.

Sydney merkezli düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nden Jonathan Pryke, "Digicel, Pasifik'teki asıl oyuncu ve Avustralya, onu Çin'in eline geçmesine izin verilmeyecek stratejik bir varlık olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile artan gerilimler devam ederken Avustralya, Pasifik'teki varlığını güçlendirmeye çalışıyor.

Avustralya, bölgedeki altyapı projelerine 1,5 milyar dolar ayırmanın yanı sıra ABD, Hindistan ve Japonya ile Quad grubuna, ABD ve İngiltere ile Aukus güvenlik anlaşmasına katıldı.

Öte yandan, Avustralya'nın, Çinli telekom şirketi Huawei Technologies'i önlemek için 2018'de Mercan Deniz'inde 4 bin 700 kilometrelik hattı büyük ölçüde finanse ettiği ifade ediliyor.

ABD ve müttefikleri uzun zamandır Çin'in telekomünikasyon ağlarını kontrol etmeye çalışıyor.

ABD, İngiltere ve Avustralya dahil pek çok ülke Huawei ve diğer Çinli şirketlerin telefon hatları ile 5G ağlarının kullanılmasını yasaklamıştı.