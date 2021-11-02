Avustralya Başbakanı, Macron'un ülkesini "aşağılamasına" izin vermeyeceğini söyledi - Haberler
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Avustralya Başbakanı, Macron'un ülkesini "aşağılamasına" izin vermeyeceğini söyledi

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya Başbakanı, Macron'un ülkesini

Avustralya ile Fransa arasındaki denizaltı anlaşmasının iptali konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesine yönelik "aşağılamaları" ve "hakaretleri" kabul etmeyeceğini belirtti.

Avustralya ile Fransa arasındaki denizaltı anlaşmasının iptali konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesine yönelik "aşağılamaları" ve "hakaretleri" kabul etmeyeceğini belirtti.

Macron tarafından şahsına yöneltilen, iki ülke arasındaki denizaltı anlaşmasının iptali konusunda "yalan söylediği" ithamlarını reddeden Başbakan Morrison, 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında görüşmeler yaptığı Glasgow'da açıklamada bulundu.

Fransa'nın alındığını kabul ederek şahsına yönelik eleştirilerle başa çıkabileceğini ancak ülkesinin "aşağılanmasına" izin vermeyeceğini vurgulayan Morrison, "Benim omuzlarım geniş, bununla (suçlamalarla) başa çıkabilirim. Avustralya'nın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Avustralya'nın güvenirliğini sorgulayan ve Avustralya'nın hakaretlerle karalanmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Fransa ile olan ilişkisini onarma sürecinde olduğunu belirten Morrison, "Son birkaç gün içinde birkaç kez konuştuk. Avustralya'ya dönmeden önce biraz daha konuşacağımızdan eminim." dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Avustralya ile Fransa arasında yaşanan denizaltı krizine ilişkin soruları yanıtlayan Macron, bir gazetecinin "Scott Morrison'ın size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Düşünmüyorum, biliyorum." ifadeleriyle cevap vermişti.

Yalan söylediği iddialarını reddeden Morrison, haziran ayında Elysee Sarayı'ndaki akşam yemeği sırasında konuyu net şekilde gündeme getirdiğini belirtmişti.

Avustralya, ABD ile İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşması yapmıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Morrison, sözleşme iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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