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Avustralya, 20 ay sonra sınırlarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avustralya, 20 ay sonra sınırlarını açtı

Korona virüs salgını kapsamında sınırlarını kapatan Avustralya, 20 ay sonra uluslararası sınırlarını açarken, havalimanında gözyaşları hakim oldu.

Korona virüs salgını kapsamında sınırlarını kapatan Avustralya, 20 ay sonra uluslararası sınırlarını açarken, havalimanında gözyaşları hakim oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle uluslararası sınırlarını kapatan Avustralya, önlemlerin gevşetilmesi kararının ardından 20 ay sonra sınırlarını açtı. İlk olarak ülkeye Avustralya vatandaşları, daimi ikamet sahipleri ve birinci derece yakınları kabul edilirken, daha sonra uluslararası öğrenciler kabul edilecek. İki doz aşılarını yaptıran Avustralyalılar aylar sonra ülkelerine döndü. İlk turist kafilesini bugün kabul eden ülkede, havalimanında gözyaşları hakim oldu. Aylar sonra sevdiklerine kavuşan Avustralyalılar, sevdiklerini çiçeklerle karşıladı.

Yeni Zelanda'dan gelen turistler karantinaya girmeden Yeni Güney Galler'e seyahat edebilecek.

-İHA-

Avustralya, 20 ay sonra sınırlarını açtı

Avustralya, 20 ay sonra sınırlarını açtı

Avustralya, 20 ay sonra sınırlarını açtı

Avustralya, 20 ay sonra sınırlarını açtı

Avustralya, 20 ay sonra sınırlarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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