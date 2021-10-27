Avustralya 18 ay sonra seyahat yasağını kaldırıyor

Avustralya, 18 aydır yürürlükte olan seyahat yasağını 1 Kasım'dan itibaren kaldırma kararı aldı.

Korona virüs salgınında en sıkı önlemleri alan ülkelerden biri olan Avustralya'da önlemler gevşetiliyor. Salgında alınan önlemler kapsamında 18 aydır seyahat yasağının yürürlükte olduğu ülkede tam aşılanmış ve kalıcı oturma izni olan Avustralyalılar artık seyahat edebilecek. Özel bir izin gerekmeksizin seyahat yasağının kaldırılması kararı 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Kararla birlikte salgın kapsamında ülke dışında yaşayan Avustralyalıların da ülkesine dönmesi bekleniyor.

Avustralya'nın seyahat yasağını kaldırması kararı, Singapur'un 8 Kasım itibarıyla korona virüse karşı tam aşılanmış Avustralya vatandaşlarını kabul edeceğini açıklamasının ardından geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison düzenlediği basın toplantısında, ulusal planın işlediğini ifade ederek, "Avustralya'nın açılmasıyla ilgili bu plan ve aşılanma hızı yükselişe geçti" dedi.

Avustralya'nın ilaç düzenleyicisi kurum 18 yaşından büyükler için Pfizer aşısının hatırlatma dozunu onaylarken, ülke genelindeki 16 yaşından büyüklerin ilk doz aşılanma oranı ise yüzde 90 seviyelerinde bulunuyor. Ülkede toplam 163 bin 866 korona virüs vakası tespit edilirken, bin 669 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet